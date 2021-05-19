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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kardeşini öldüren ağabey tutuklandı

Kardeşini öldüren ağabey tutuklandı

Zanlının emniyetten çıkartılması

Trafik Kazası Bild Arbede Pompalı Tüfek 

-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana’da borcunu ödemeyen kardeşiyle tartışan bir kişi onu pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülerek tutuklandı ADANA

- Adana’da borcunu ödemeyen kardeşiyle tartışan bir kişi onu pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülerek tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Yasin K., geçen ay ismi açıklanmayan bir tanıdığından ödünç aldığı otomobille maddi hasarlı trafik kazası yaptı. Otomobilde meydana gelen 12 bin TL’lik hasarı karşılayamayan Yasin K., bu kişiden ödeme yapmak için zaman istedi. Yasin K., söz konusu ödemeyi yapamayınca iddiaya göre, araç sahibi önce genci daha sonra ailesini telefonla arayıp tehdit etti. Durumu öğrenen Cumali K., ağabeyi Yasin K.’ye “Borcunu ben ödeyeceğim. Sen burada kalma, git” dedi.
Bu teklifi gururuna yediremeyen ağabey ile kardeşi arasında 14 Mayıs Cuma günü 18.00 sıralarında tartışma başladı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Cumali K. evdeki av tüfeğini ağabeyinin başına vurdu. Bu sırada iki kardeş arasında çıkan arbedede tüfek ateş aldı ve Cumali K., kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Cumali K.’yi ambulansla Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada tedaviye alınan Cumali K., 16 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ağabey Yasin K. ise ifadesinde tüfeğin yanlışlıkla ateş aldığını, kardeşini öldürmek istemediğini söylediği öne sürüldü Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (FKE-
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