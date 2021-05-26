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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kardeşini öldüren ağabey canına kıydı

Kardeşini öldüren ağabey canına kıydı

olay yeri

Polis Tahkikat Anksiyete Şizofreni Sağlık Ekipleri 

-ağlayanlar
-detaylar

( BURSA )- Abi'nin şizofreni öldürdüğü kardeşinin ise anksiyete hastası olduğu iddia edildi BURSA

- Bursa'da aynı evde tartışan ağabey kardeşin kavgasında kan aktı. Kardeşini ruhsatlı tabancasıyla öldüren ağabey, aynı tabanca ile intihar etti.Edinilen bilgiye göre, olay Nilüfer ilçesi Barış Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi.Anksiyete hastası olduğu iddia edilen 57 yaşındaki Hasan Ateşli, şizofren hastası olduğu iddia edilen 53 yaşındaki kardeşi İbrahim Ateşli'yi kendisine ait ruhsatlı tabancasıyla öldürdü. Ağabey Ateşli daha sonra aynı silahla kendisine ateş ederek canına kıydı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevkedildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından iki kardeşinde olay yerinde hayatlarını kaybettikleri anlaşıldı.Olay yeri inceleme ekipleri evde geniş çaplı inceleme yaparken; tahkikatın devam ettiği bildirildi.
Ablası ile birlikte kalan İbrahim Ateşli'nin 2 çocuk babası ağabeyi Hasan Ateşli'ye telefon edip eve çağırdığını iddia edildi. Acı haberi alıp olay yerine koşan Hasan Ateşli'nin eşi S.A. olay yerinde fenalık geçirince sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi.
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