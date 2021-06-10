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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kardeşini döven kişiye kurşun yağdırdı

Kardeşini döven kişiye kurşun yağdırdı

Olay yerinden genel ve detay görüntüler

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Ekipleri Mermi 

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından görüntüler
-Polis ekiplerinden görüntüler

( İSTANBUL )-Döner yerken kurşunların hedefi oldu İSTANBUL

- Esenyurt’ta cezaevinden yeni çıkan bir kişi, kardeşini darp ettiğini iddia eden genci dönercide silahla vurdu. Şüpheli taksi ile olay yerinden uzaklaşırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. Olay, saat 14.30 sıralarında Esenyurt Erzurum Kongre Caddesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden yeni çıkan Ercan Y., tahliye olduktan sonra kardeşini darp eden Yasin Ç.’yi tehdit etmeye başladı.
İkili arasında uzun süre devam eden husumet, restoranda son buldu. Restoranda yemek yiyen Yasin Ç’yi gören Ercan Y., yanına gelip belinden çıkardığı silah ile Yasin Ç.’ye ateş etti. Silahtan çıkan mermiler Yasin Ç’nin bacağına isabet ederken, olay sonrası şüpheli olay yerinden yoldan çevirdiği taksiyle uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. (HP-ZA-
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