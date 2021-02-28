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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kardeşini bıçakla ağır yaraladı

Kardeşini bıçakla ağır yaraladı

Hastanenin dış görüntüsü

Polis Bıçaklı Saldırı Akalan Ameliyat Saldırı 

-Kardeşini bıçaklayan şahsın polisler arasında yürümesi
-Adliye binasına girişi
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da bir kişi ağabeyini bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin evinde ailevi sorunlar nedeniyle çıkan tartışmada kardeşinin bıçaklı saldırısına uğrayan S.S.(34) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.S. ameliyata alındı. S.S.'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ağabeyini bıçakladığı iddia edilen H.S.(31) ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı polisteki sorgulanması tamamlanan H.S. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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