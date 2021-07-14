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Kardeşi ile kavga edip kendine zarar veren şahsı özel harekat polisleri ikna etti
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kardeşi ile kavga edip kendine zarar veren şahsı özel harekat polisleri ikna etti

Kardeşi ile kavga edip kendine zarar veren şahsı özel harekat polisleri ikna etti

olay yerinden görüntü

Müzakere Harekat Polisi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Özel Harekat Polisleri 

-polisten görüntü
-ambulanstan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi'de kardeşi ile kavga edip kendine zarar veren şahıs özel harekat polisleri tarafından ikna edildi. oğlunun kendisine zarar vermesini göz yaşları içinde izleyen anneyi polis memurları sakinleştirmeye çalıştı. Kardeşlerin bir birinden ise şikayetçi olmadığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre kendini eve kilitleyen E.Ç ile kardeşi G.Ç bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etti. E.Ç evde bulunan eşyaları ve beslediği güvercinleri balkondan aşağıya attı. Daha sonra eline aldığı bıçak ile kendine zarar vermeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen müzakere polisi şahsın sakinleşmesi ve kapıyı açması için ikna etmeye çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları işe yaramayınca bu defa özel harekat devreye girdi. Özel harekat polisi şahsı evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.Ç'nin burada yapılan kontrollerde boyun ve göğüs bölgesinden kendine bıçak ile zarar verdiği ve sabaha kadar kontrol altında tutulduktan sonra ifadesinin alınması için emniyete sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan, kardeşler arasında yaşanan kavgayı ve oğlunun kendisine zarar vermesini göz yaşları içinde izleyen anne F.Ç'yi ise polis memurları sakinleştirmeye çalıştı. Kardeşlerin bir birinden ise şikayetçi olmadığı öğrenildi. (HT-ZA-
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