Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kardeş ve yenge katil zanlısı tutuklandı

Kardeş ve yenge katil zanlısı tutuklandı

Zanlı adliyeden çıkış görüntüleri

Polis Gesi Katil Zanlısı İtfaiye Eri Cinayet 

-Detay
-Ölen irfaiyeci Erdal B., ölen Emine B. ve cinayeti ileyen Hikmet Erhan B. fotoğrafı

( ORDU ) ORDU

- Ordu’nun Kumru ilçesinde itfaiyeci kardeşi ve yengesini tabanca ile vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelene olayda, uzun süredir aralarında husumet olan Erdal ile Hikmet Erhan B. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile Hikmet Erhan B., itfaiye eri olan kardeşi Erdal B. ve yengesi Emine B.'yi tabanca ile vurarak ölümüne neden olmuştu. Polis ekiplerine teslim olan ve emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen zanlı Hikmet Erhan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ME-SK
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı