Kardeş ülkeye yardım tırı yola çıktı

-IĞDIR EHLİBEYT ALİMLERİ DERNEĞİ BAŞKANI VELİ BEDER'İN KONUŞMASI

-DUALARIN OKUNMASI VE YARDIM TIRININ YOLA ÇIKMASI DETAY



( IĞDIR ) IĞDIR



- Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği, Alulbeyt Vakfı Iğdır Şubesi, Almanya Alulbeyt Kurumu ve İmam Cafer Sadık Camii öncülüğünde toplanan yiyecek tırı Azerbaycan’da bulunan Şehit ve Gazi Ailelerine verilmek üzere yola çıktı. Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde düzenlenen etkinliğe Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Veli Beder, Iğdır İl Müftü Yardımcısı Kudbettin Şen ve vatandaşların katılımı ile Azerbaycan’a uğurlandı. Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Veli Beder, “Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği ve Alulbeyt Vakfı Iğdır Şubesi elbirliğiyle Azerbaycan şehitlerine yapılan bu yardımı hazırladık. Biraz sonra yola çıkacak. Allah bu acıları bir daha göstermesin, Ermenilere fırsat vermesin” dedi.

Alulbeyt Vakfı Iğdır Şubesi başkanı Ebülfez Kocadağ ise, “Azerbaycan halkıyla bu bir dayanışmadır. Azerbaycan’ın saldırgan Ermeniler karşısında verdiği haklı mücadelede yanlarındayız. Azerbaycan ordusu Karabağ’da kahramanlık destanı yazmıştır. Kahrolsun Ermenistan” şeklinde konuştu.

Iğdır İl Müftü Yardımcısı Kudbettin Şen, “Kardeş Azerbaycan’ın yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Bu yardım ve dayanışmaya katkı sunanları kutluyor, tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Daha sonra, dayanışma yardım tırı Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ile süslenerek dualar eşliğinde Azerbaycan’a uğurlandı. (ET-



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