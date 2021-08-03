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Kardeş Ülke Azerbaycan yardıma koştu
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kardeş Ülke Azerbaycan yardıma koştu

Kardeş Ülke Azerbaycan yardıma koştu

konvoy geçişi

( AFYON KARAHİSAR)- Azerbaycanlı itfaiyeciler Afyonkarahisar’dan geçti AFYON KARAHİSAR

Sosyal Medya Orman Yangınları İtfaiye Aracı Karahisar İtfaiyeciler 


- Kardeş ülke Azerbaycan günlerdir yanan orman yangınlarına sessiz kalmayarak yardım elini uzattı. Azerbaycan'dan yola çıkan itfaiye ekipleri ile itfaiye araçları Afyonkarahisar'da mola verdi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı 53 itfaiye aracı ile 220 personelini orman yangınlarına destek vermek üzere Türkiye'ye gönderdi. Afyonkarahisar -Ankara Karayolundan üzerinden Antalya istikametine konvoy şeklinde hareket eden araçları gören vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaşarak kardeş ülke Azerbaycan’a teşekkür ettiler. Afyonkarahisar İl Özel İdare yerleşkesinde mola veren ekipler, burada yemek yeyip yakıt ikmalinde bulunduktan sonra Yangın bölgesine hareket ettiler.
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