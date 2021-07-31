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Kardeş ülke Azerbaycan Marmaris’te
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kardeş ülke Azerbaycan Marmaris’te

Kardeş ülke Azerbaycan Marmaris’te

BÖLGEYE GELEN EKİPELR

( MUĞLA ) MUĞLA

Yangın Gesi Orman Yangını 


- Muğla’nın Marmaris ilçesinde 2 gün önce başlayan orman yangını devam ederken, söndürme çalışmalarına destek vermek kardeş ülke Azerbaycan’dan ekipler geldi. Sabah saatlerinde Marmaris’e gelen Azerbaycanlı söndürme ekipleri yangın bölgesine ulaştı. Teçhizatları ile gelen Azerbaycanlı söndürme ekipleri Nazargediği Mevkinde alevlerle mücadele ediyor. (GK-İK-
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