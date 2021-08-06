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Kardeş ülke Azerbaycan’dan itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Kardeş ülke Azerbaycan’dan itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor

Kardeş ülke Azerbaycan’dan itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor

-İtfaiye ekiplerinin geçme anı

Sosyal Medya İtfaiye Aracı Devam Eden Yangınlar İtfaiye Eri Cep Telefonu 

--Siren çalarak geçen konvoy
--Vatandaşların geçen ekipleri görüntülemesi
--El sallayan vatandaşlar

( RİZE ) RİZE

- Türkiye'nin Güney ve Akdeniz bölgelerinde devam eden yangınlara müdahale etmek için kardeş ülke Azerbaycan'dan itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin Güney ve Akdeniz bölgelerinde halen devam eden yangınlara müdahale için kardeş ülke Azerbaycan’dan yardım amaçlı itfaiyeler ülkeye giriş yapmaya devam ediyor. Türkiye’yi Kafkasya’ya bağlayan Artvin Sarp Sınır Kapısı’ndan giriş yapan 160 adet itfaiye eri ve 40 adet itfaiye aracı klakson ve sirenlerle Güney ve Akdeniz bölgelerine doğru hareket etti. Türkiye’ye girdikleri andan itibaren ise Artvin ve Rize’de sahil yolu boyunca vatandaşlar gelen itfaiye ekiplerini sevgi gösterileriyle karşıladı. Bazı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin geçme anını cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alarak sosyal medyada kardeşlik ifadeleriyle paylaşmak için yarıştı.
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