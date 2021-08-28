Kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler ülkelerine dönüyor

-FARKLI AÇILAR

-BAŞKANIN KONUŞMASI



( BURSA ) BURSA



- Marmaris civarındaki yangınlarda Bursa itfaiyesiyle omuz omuza mücadele veren Azerbaycan İtfaiye Komutanı Albay Rasim Ahmet, ülkesine dönmeden önce Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Türkiye’nin güney bölgesinde etkili olan yangınlarla mücadele için ilk günden itibaren canla başla çalışan Azerbaycanlı askerler, ülkelerine dönmeye başladı.

İzmir’de bulunan Azerbaycanlı askerleri ülkelerine götürmek üzere Türkiye’ye gelen Azerbaycan İtfaiye Komutanı Albay Rasim Ahmet, Bursa’ya gelerek Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Abdülkadir Albayrak’ın da yer aldığı ziyaret samimi ortamda gerçekleşirken, Karabağ Savaşı ve Türkiye’deki yangınlarla mücadele ele alındı. Azerbaycan İtfaiye Komutanı ve Dağlık Karabağ Savaş Gazileri Derneği Başkanı Albay Rasim Ahmet, Merinospark Sosyal Tesisleri'ndeki makamında ağırlayan Başkan Aktaş, kayıpların olmasına karşın tüm yangınların kontrol altına alındığını söyledi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sürece kayıtsız kaldıklarını, 46 itfaiye, 13 BUSKİ personeli ve 13 araçla yangınlarla mücadele için Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz ve Milas ilçelerinde görev aldıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Özellikle Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte Marmaris'in Orhaniye, Turgut, Yukarıkeçili ve Delikyol mevkiinde görev alındı. Alınan tedbirler ve yapılan müdahaleler sonunda yangının bu bölgeye sıçramasını önleyen Bursa ve Azerbaycan ekipleri, bölge halkının büyük takdirini topladı. Albay Rasim Ahmet nezdinde bütün Azerbaycanlı kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. Alınlarından öpüyorum” diye konuştu.

Azerbaycan’ın böyle zor bir süreçte Türkiye'ye ve Türk insanına sahip çıkmasının çok takdire şayan bir durum olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Zaten iki devlet, tek millet derken Azerbaycan ile Türkiye kardeşliğini tartışmaya bile gerek yok. İki devlet başkanımızın hukukunu tartışmaya bile gerek yok. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.

Azerbaycan Dağlık Karabağ Savaşı Gazileri Derneği Başkanı ve Azerbaycan İtfaiye Komutanı Albay Rasim Ahmet, Karabağ Savaşı’nda şarapnel parçası ve mermiyle yaralandığını, gazi unvanı aldıktan sonra itfaiye teşkilatına katıldığını söyledi.



Akdeniz'deki yangınlar nedeniyle hemen Türkiye'ye geldiklerini ifade eden Ahmet, "Bizler iki devlet, tek milletiz. Biz kardeşiz. Türkiye bizim için çok önemli. Kardeş ülkemizin her zaman yanındayız. Sizler bizlerin yanında olduğu gibi bizler de sizlerin yanındayız. Türkiye’deki yangınlarla mücadele ederken Manavgat, Bodrum, Marmaris’te drone üzerinden çalışıyordum. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de oradaydı. Bizim ekiplerimizle beraber çalıştılar. Allah’a şükür ki atlattık. Çok kaybımız olmadı. Azerbaycan halkı adına dünyasını değiştirenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize Allah’tan şifa diliyoruz. Türkiye’ye geçmiş olsun” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Abdülkadir Albayrak ise orman yangınlarında Azeri ekiplerle birlikte uysuz, aç, susuz verdikleri mücadeleyi anlatarak, büyük bir özveriyle çalışan Azeri ekipleri adına Albay Rasim Ahmet'e teşekkür etti. Ziyaretin sonunda Başkan Alinur Aktaş, günün anısına Albay Rasim Ahmet’e ipek tablo hediye etti.

