KARDEMİR'den ihtiyaç sahiplerine bin adet gıda yardımı

-Tırdaki kolilerin taşınması



( KARABÜK ) KARABÜK



- KarabükDemir ve Çelik Fabrikaları AŞ. (KARDEMİR) ramazanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere bin adet gıda koli yardımı yaptı. KARDEMİR, bu yıl ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. İçerisinde gıda malzemelerinin bulunduğu bin adet koli Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edilirken KARDEMİR İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ ve Kurumsal İletişim Müdürü Şakir Kurter, Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Gürel, hayırseverlerin bağışladığı ayni yardımların ihtiyacı olan vatandaşlara kısa sürede dağıtılacağını belirterek, "İçinde bulunduğumuz salgın hastalık sürecinde yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemi çok daha fazla ön plana çıkmaktadır. Ramazanın bereketini ailelere ulaştırmaya, hep birlikte yardımlaşma ve dayanışma seferberliğine devam edeceğiz" dedi.

(RB-YE)



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