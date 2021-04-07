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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KARDEMİR'den ihtiyaç sahiplerine bin adet gıda yardımı

KARDEMİR'den ihtiyaç sahiplerine bin adet gıda yardımı

Tırdan görüntü

Hastalık Ramazan Ayı İletişim Gıda Yardımı Hayırseverler 

-Tırdaki kolilerin taşınması

( KARABÜK ) KARABÜK

- KarabükDemir ve Çelik Fabrikaları AŞ. (KARDEMİR) ramazanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere bin adet gıda koli yardımı yaptı. KARDEMİR, bu yıl ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. İçerisinde gıda malzemelerinin bulunduğu bin adet koli Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edilirken KARDEMİR İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ ve Kurumsal İletişim Müdürü Şakir Kurter, Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Gürel, hayırseverlerin bağışladığı ayni yardımların ihtiyacı olan vatandaşlara kısa sürede dağıtılacağını belirterek, "İçinde bulunduğumuz salgın hastalık sürecinde yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemi çok daha fazla ön plana çıkmaktadır. Ramazanın bereketini ailelere ulaştırmaya, hep birlikte yardımlaşma ve dayanışma seferberliğine devam edeceğiz" dedi.
(RB-YE)
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