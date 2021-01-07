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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kardan şehit heykelleri tamamlandı

Kardan şehit heykelleri tamamlandı

Kardan heykellerden genel ve detaylar (Drone)

Şehit Öğretim Görevlisi Gesi Öğrenciler 

-Heykellerin yapımından detaylar (Drone)
-Öğretim Görevlisi Hanifi Zengin'in açıklaması
-Kardan heykellerden genel ve detay görüntüler

( KARS -DRONE)- Kardan heykeller havadan görüntülendi KARS

- 8-9 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımı tamamlandı. Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesine yapımına başlanan, Allahu Ekber Dağlarında donarak şehit olan askerlerin anısına kar heykelleri için ilçe çevresinden 200 kamyon kar taşındı. Kars Valiliği ve Sarıkamış Kaymakamlığı öncülüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda başlanan kardan şehit heykelleri yapımı için bir grup öğretim görevlisi ve öğrenciler çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi. Heykellerin tamamlandığını ifade eden Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, “Sarıkamış şehitleri anısına düzenli olarak yaptığımız kardan heykellerimizin çalışmasına tüm hızımızla devam ediyoruz. Ayın 9’unda gerçekleştirilecek olan şehitlerin heykelleri tamamlandı. Ekimizde toplam 8 kişi 9 Ocak’ta heykellerin açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.
Sarıkamış’ta donarak şehit olan 90 bin askerin kardan heykellerinin açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun açacağı öğrenildi. (KRS-AT-Y)
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