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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kardan pasta ile doğum günü kutlayan çocuklara sürpriz

Kardan pasta ile doğum günü kutlayan çocuklara sürpriz

3 katlı yaş pasta

Kutlay Doğum Günü Doğum Günü Pastası 

-doğum günü kutlaması
-çocukların sevinci
-ARŞİV

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’de arkadaşlarına kardan doğum günü pastası sürprizi yapan çocuklara Giresunlu hayırsever işadamı ve Hakkari Aşçılar ve Pastacılar Derneği 3 katlı pasta yaparak kendilerine sürpriz yaptı. Hakkari Yeni Mahalle 1430 sokakta bir araya gelen çocuklar 10 yaşındaki arkadaşları Hüseyin İrdem’in doğum günü olması nedeniyle 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kendisine kardan 3 katlı doğum günü pastası yaparak sürpriz yapmışlardı. İHA’nin servis ettiği haber üzerine Giresun’lu hayırsever Mustafa Avc ve Hakkari Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Necmettin Kurt’la beraber Hakkarili Hüseyin İrdem’e 3 katlı yaş pasta ve değişik hediyeler göndererek doğum günü sürprizi yaptılar. Kardan doğum günü sürprizinin kendilerine şans getirdiğini söyleyen İrdem ve arkadaşları kendilerine 3 katlı pasta göndererek kendilerini sevindiren üzerine Giresunlu hayırsever Mustafa Avc ve Hakkari Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Necmettin Kurt’a teşekkür ettiler. (FT)
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