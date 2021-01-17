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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kardan kayganlaşan yolda otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

Kardan kayganlaşan yolda otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

Kaza mahallinden ve yaralılardan görüntüler

Hastane Bild Kar Yağışı Direksiyon 

-Yaralılara müdahale ve ambulanslarla hastaneye kaldırılmaları
-Trafik ekipleri
-Detaylar

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda otomobil tarlaya uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı.Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Gümüşhane yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cuma İnce idaresindeki 25 AAU 993 plakalı otomobil, karla birlikte kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tarlaya uçtu.Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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