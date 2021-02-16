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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kardan kapanan yol ulaşıma açıldı

Kardan kapanan yol ulaşıma açıldı

Bariyerlerin kesilmesi

Allah Kar Yağışı Trol 

-detaylar
-Yücel Başkanın konuşması

( BALIKESİR ) -- Orta banketler kesilerek araçların çıkışı sağlandı BALIKESİR

- Balıkesir'de dün gece yarısından sonra kapanan Susurluk yolu ulaşıma açıldı. Sıkıntının yaşandığı noktada ortada bulunan banketlerin kesilerek araçların karşı şeride geçişi sağlandı. Yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Susurluk yolundaki bariyerler kesilerek trafiğin tek şeritten ilerlemesi sağlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ve itfaiye ekipleri, 15 saattir trafiğe kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolundaki çalışmaları incelemek için Değirmenboğazı mevkiine gitti. Daha sonra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile yapılan görüşmeler sonucunda, yolun ortasındaki bariyer kesilerek Susurluk istikametinde mahsur kalan araçların açık olan karşı yola geçerek tek şerit halinde ilerlenmesi sağlandı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu mahsur kalan araçlar kurtarıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şu anda tüm ekiplerin çalıştığını söyledi.

Yılmaz, itfaiye ekiplerince bariyerin kesilerek araçların açık olan karşı yola gidiş geliş tek şerit ilerlediğini belirterek, "İnşallah kısa süre içinde mahsur kalan bütün araçlar kurtulacak, şu an araçlar bariyeri keserek açtığımız yerden çıkış yapmaya başladı.
İleriden tekrar kendi yollarına girerek devam edecekler. Vatandaşlarımız mahsur kalmaktan hava kararmadan kurtuldu" dedi.
Aradaki bariyerlerin kesilmesi ile mahsur kalan araçlar karşı şeride geçerek yoluna devam etti. (BD-MŞ)
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