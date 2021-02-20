Kardan kapanan köy yolunu kayak merkezine çevirdi



- Kayak merkezi olmayan Rize’de vatandaş kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunu kayak merkezine çevirdi. Rize’yi günlerdir etkisi altına alan yoğun kar yağışı bugün de devam etti. Kardan kapanan ara yollar ise vatandaşların eğlence durağı oldu. Ardeşen ilçesine bağlı Sinan köyünde Atilla Sinan isimli vatandaş kar nedeniyle yolun kapanmasını fırsat bilerek kayak takımlarını aldı ve kendini sokağa attı. Kayak merkezi olmayan Rize’de kayak yaparak karın tadını çıkardı.



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