--Kardan gelinlik yanında bulunan bir vatandaşı diğer bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alınması

--Kardan gelinliği yapan esnaf Oğuzhan Öztürk konuşması

--Kardan gelinliği görüp gelen genç kızlar resim çekinmesi ve konuşmaları



( SAMSUN ) -- Resim çektiren genç kızlar: "Bir gün biz de giyeriz" SAMSUN



- Samsun’un Bafra ilçesinde esnafların yaptığı kardan gelinlik ilgi odağı oldu. Kardan gelinlikle resim çektiren genç kızlar "Bir gün bize de gelinlik giymek nasip olur" dedi.

Emirefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan esnaflar yağan kar nedeniyle farkındalık oluşturmak için kardan gelinlik yaptılar. Yaptıkları kardan gelinlik yoldan geçen vatandaşların ve genç kızların ilgi odağı oldu. Kardan gelinlikle resim çekinerek cep telefonu ile görüntü aldılar. Esnaf Oğuzhan Öztürk, ”Tüm dünyada gelenek haline gelen kardan adamı biz farklılaştırmak istedik. Kardan gelin yapmaya karar verdik. Aslında kardan adam yapmaya çalışırken son anda kardan gelin oldu. Bunu 4 kişi yapmaya çalıştık. Kestanelerden, çileklerden, turplardan, salatalık kabuklarından esnaf arkadaşlarında yardımıyla şeritlerle çileklerle, taçlarla güzelleştirmeye çalıştık. Böyle bir şey çıktı ortaya. Tüm Bafra’nın ilgisini çekti. Yurt dışına kadar gitmiş. Hikayemiz böyle oldu. Senaya inşallah bir damat bir gelin yapacağız" dedi.

Kardan gelinlikle resim çektiren genç kızlar kardan gelinliği çok beğendiklerini söyleyerek, "Hayatımızda gördüğümüz en güzel gelinlik. İnşallah bir gün biz de giyeriz" dediler. Genç kızlar bir an önce okullarının açılmasını da istediler. (ŞU-SLH-



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