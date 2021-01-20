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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kardan geline ‘kuşak bağlama’ merasimi

Kardan geline ‘kuşak bağlama’ merasimi

Kardan gelin ve damadın görüntüsü

Sosyal Medya Bağlama Baba Ocağı Kardan Gelin Kar Yağışı 

-Çocukların müzik eşliğinde oynaması
-Kuşak bağlama merasimi
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) - ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Besni ilçesinde kardan gelin damat yaparak, ‘kuşak bağlama’ töreni düzenlendi.
Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Üçgöz köyünde kar yağışı sonrasında kardan gelin ve damat yapıldı. Cumali Ulu ve çocuklar tarafından yapılan kardan gelin damat için ‘kuşak bağlama’ töreni düzenlendi.
Baba ocağından çıkmadan önce gelinin kuşağı kardeşi tarafından bağlanıyor. Kuşak bağlandıktan sonra gelin, damat tarafından baba ocağından çıkartılıyor. Müzik eşliğinde yapılan törende kardan yapılan gelin ve damat Türk geleneklerinde yer alan ‘kuşak bağlama’ merasimi düzenlendi.
Kardan gelin ve damat etrafında müzik eşliğinde oynayan çocuklar, kuşak bağlama esnasında ise hüzne boğuluyor. Çocukların kardan gelin ve damat ile yaptıkları ‘kuşak bağlama’ merasimi sosyal medyada büyük beğeni topladı. (AHM-SD-
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