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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kardan eşek yapıp bindiler

Kardan eşek yapıp bindiler

Kardan eşek

Kar Yağışı 

-Eşeğe binenler

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkarili esnaf, kar yağışından dolayı iş yoğunlukları azalınca kardan eşek yapıp bindiler. Dağgöl Mahallesi’nde yapılan kardan eşek, yoldan geçen vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Esnaf Emin İrdem ve çalışanları tarafından bir saatlik çalışma sonunda yapılan kardan eşeği gören vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi. Geçen yıllara oranla bu yıl Hakkari’ye karın geç yağdığını belirten esnaf İrdem, karla uğraşmayı çok sevdiğini ve bu uğraş sonunda eşek yaparak bindiğini söyledi.

(FT-MSA-Y)
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