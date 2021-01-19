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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kardan adamın havuçtan burnunu yiyen tavşan görenleri gülümsetti

Kardan adamın havuçtan burnunu yiyen tavşan görenleri gülümsetti

Görüntü tünelde

Sosyal Medya Çekim Kardan Adam Allah 

-Tavşan
-Kardan adam
-Burun yeme
-Detay
-röp

( İSTANBUL ) - (Özel) İSTANBUL

- Karın yağmasıyla kardan adam yapan vatandaş, kardan adama taktığı havuçtan burnun kaybolduğunu gördü. Kardan adamı yapan vatandaş, ikinci kez taktığı havucu da bir tavşanın yediğini görünce şaşkınlık yaşadı.. İstanbul’a karın gelmesiyle vatandaş kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak karın tadını çıkardı. Esat Başman da kardan adam yaparak eğlendi. Başman, kardan adama taktığı havuçtan burnun bir süre sonra yerinde olmadığını fark etti. Kardan adama ikinci kez burun takan Başman, kardan adamın havuçtan burnunun bir tavşan tarafından yenildiğini gördü. Kardan adama takılan havuçtan burnu yiyen tavşan görenleri gülümsetti. Esat Başman, “Yeğenimle burada kardan adam yaptık. Havuçtan burun taktık. Bir baktık havuç yok. Sonra bir tane daha taktık havuç. Bir baktık karamel çıkmış gelmiş, havuçları yiyor. Biz de bunu sosyal medyada paylaştık. Vallahi bir saat sonra geldiğimde havuç yoktu. Baktım karların içinde yok. Tekrar takınca karamel zıplayarak geldi. Onun yediğini anladık. Güzel bir anı oldu bizim için. Havucu yediğini görünce de video çekim yaptık. Bu da sosyal medyada ilgi topladık” dedi.
(HA-
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