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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kardan adamın adını Donald Trump koydular

Kardan adamın adını Donald Trump koydular

kardan adamdan görüntü

Sosyal Medya Rekor Kardan Adam Grup Genç Kar Yağışı 

-görüntüyü çeken kişinin konuşması

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İznik ilçesinde yoğun kar yağışını fırsat bilen gençler 3 saatlik çalışma sonrası 3 metrelik kardan adam yaptılar. Kardan adamın adını da Donald Trump koydular.İznik’e bağlı Şerefiye Mahallesi’nde bir grup genç yoğun kar yağışını fırsat bilerek kardan adam yaptılar. 3 saatlik çalışma sonrası 3 metreyi aşkın dev bir kardan adam yapan ve kardan adamın adını Donald Trump koyan gençlerin paylaşımı, sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.
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