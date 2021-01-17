Kardan adamın adını Donald Trump koydular

- Bursa’nın İznik ilçesinde yoğun kar yağışını fırsat bilen gençler 3 saatlik çalışma sonrası 3 metrelik kardan adam yaptılar. Kardan adamın adını da Donald Trump koydular.İznik’e bağlı Şerefiye Mahallesi’nde bir grup genç yoğun kar yağışını fırsat bilerek kardan adam yaptılar. 3 saatlik çalışma sonrası 3 metreyi aşkın dev bir kardan adam yapan ve kardan adamın adını Donald Trump koyan gençlerin paylaşımı, sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.
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