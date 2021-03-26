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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kardan adam yerine kardan fil

Kardan adam yerine kardan fil

Kardan fil

Sosyal Medya Rekor Kardan Adam Yağan Kar Yağışı 

-Esnaf detay
-Kardan fili yapan esnaf Abdülkadir Kutluca röportaj

( KIRŞEHİR )- Şehre uzun süre sonra yağan karın mutluluğu- Kırşehir’de vatandaş kardan adam yerine kardan fil yaptı KIRŞEHİR

- Kırşehir’de uzun süre sonra etkili şekilde yağan kar vatandaşta da değişik fikirlerin uyanmasına neden oldu. Kırşehir Ahi Çarşısında iş yeri olan esnaf kar yağışı ile birlikte kendini Ahi Külliyesi bahçesine atarak farklılık oluşturmak için kardan adam yerine kardan fil yaptı. Esnafında paylaşımıyla ortay çıkan kardan fil fikri Abdülkadir Kutluca, “Şehre uzun süre boyunca bu denli kar yağmadı. Bende yağışla birlikte kendimi sokağa atarak kardan adam yerine kardan fil yaptım. Herkes mutlu oldu. Pandemi de ise değişik bir etkinlik oldu” dedi.
Kutluca'nın Ahi Külliyesi bahçesinde yaptığı kardan fil görselleri ise sosyal medya hesapları üzerinde paylaşım rekorları kırdı.
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