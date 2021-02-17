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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Kardan adam yerine kardan cep telefonu yaptılar

- Kardan adam yerine kardan cep telefonu yaptılar

Vatandaşın spreyle karı boyaması

Uzunlu Kar Topu Kardan Adam Cep Telefonu Kar Yağışı 

-Vatandaş ile röp.
-Detay

( İSTANBUL ) - (Özel)- Kardan adam yerine kardan cep telefonu yaptılar- (Özel)- 2 metre uzunluğunda kardan cep telefonu yaptılar İSTANBUL

- Ümraniye’de bir telefoncu dükkanı işletmecisi kar yağışı sonrası kardan adam yapmak yerine 2 metre uzunluğunda kardan cep telefonu yaptı. Çevreden geçen vatandaşlar yapılan kardan cep telefonunu şaşkınlıkla izledi. İstanbul’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşların kimi kar topu oynarken kimiyse kardan adam yaparak karın tadını çıkarmaya devam ediyor. Ümraniye’de bir telefoncu dükkanı işletmecisi olan Yunus Emre Ayvaz ise kardan adam yapmak yerine kardan cep telefonu yaptı. Ayvaz, bir gün boyunca uğraşarak yaptığı 2 metre uzunluğundaki kardan cep telefonunun üzerine rakamlar ile açma kapama tuşlarını koymayı da ihmal etmedi. Farklılık olması için kardan cep telefonu yaptığını belirten Yunus Emre Ayvaz, “ Mesleğimiz telefonculuk olunca aklımıza ilk bu geldi. Bu tarz bir şey daha önce görmedik. Yapımı yaklaşık bir gün sürdü. Çokta eğlenerek yaptık” diye konuştu.
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