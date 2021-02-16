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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Karda zincirleme kaza sonrası yol trafiğe kapandı

Karda zincirleme kaza sonrası yol trafiğe kapandı

- Kaza yerinden görüntü

Polis Trafik Kazası Zincirleme Kaza Yolcu Otobüsü Sağlık Ekipleri 

-- Refüje düşen tırdan görüntü
-- Bekleyen araçlardan görüntü
-- Polis ekiplerinden görüntü
-- Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de kar nedeniyle kayganlaşan yolda tır, yolcu otobüsü ve otomobilin karıştığı trafik kazasında tır orta refüje düştü. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Edinilen bilgiye göre Erkilet Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda 41 AA 321 plakalı tır, 46 D 4346 plakalı yolcu otobüsü ile 38 BE 681 plakalı Ford marka otomobil kar nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Kazada tır orta refüje düşerken kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiye olay yerinde müdahale ederken, çevre yolu ise trafiğe kapandı. İş makinelerinin yardımıyla refüje düşen tır çıkarılırken yol trafiğe tekrar açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (TB-
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