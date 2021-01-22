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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Karda traktörlerle drift kamerada

Karda traktörlerle drift kamerada

traktörle drift atılması

( BURSA ) BURSA

Kamera Kar Yağışı Irak 


- Bursa’nın Kestel ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından traktörleriyle drift yapan işçileri, görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Olay, Babasultan Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan traktör sürücüleri tehlikeye aldırmayarak yol üzerinde drift yapması görenleri şaşkına çevirdi. Yol üzerinde bir süre drift yapan traktör sürücüleri, daha sonra gözlerden kayboldu.
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