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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karda tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Karda tır şarampole devrildi: 1 yaralı

olay yeri

İlk Müdahale Polis Tahkikat Gesi Polis Ekipleri 

-kurtarma çalışmaları

( BURSA ) -- Bursa'da kazada can pazarı BURSA

- Bursa-Ankara yolunun Mezitler bölgesinde kar kazaya sebebiyet verdi. Karlı zeminde kontrolden çıkan tır yan yattı. Can pazarı yaşanan kazada sıkışan sürücü tırın camı kırılarak kurtarıldı. Kaza Bursa-Ankara yolunun Mezitler bölgesinde meydana geldi. Bozüyük istikametinden Bursa'ya doğru seyir halinde olan Selahattin Z. idaresindeki LGH 16 plakalı tır, karlı zeminde kontrolden çıktı. Tır yolun sağındaki bariyerlere çarparak şarampole yan yattı. Sıkışan sürücünün yardımına kazayı görenler yetişti. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri aracın ön camını kırarak sürücüyü kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. (SA-MŞ)
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