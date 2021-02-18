Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karda poşetle kayan gençlerin eğlencesi kötü bitti... Poşetle kayan 3 genç direğe böyle çarptı

Karda poşetle kayan gençlerin eğlencesi kötü bitti... Poşetle kayan 3 genç direğe böyle çarptı

Gençlerin yolda kaymaları

Elektrik Direği Kamera Cep Telefonu Kar Yağışı 

-Duvara çarpıp yola düşmeleri

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde karda yokuş aşağı kayan 3 genç, yol kenarındaki elektrik direğine hızla çarparak yola savruldu. Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Körfez ilçesinde kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplanan yokuş yolda eğlenmeye çıkan gençler, poşetle kaymaya başladı.
Aynı poşete oturarak yokuşun başından kaymaya başlayan 3 genç ise yokuşun yarısında bir elektrik direğine hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan gençler, yola düştü. Eğlenme çabaları kötü sonla biten gençlerin elektrik direğine toslama anları ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı