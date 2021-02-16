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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Karda mahsur kaldı göbek attı

Karda mahsur kaldı göbek attı

yolda kalanlar

Mahsur Kaldı Kar Yağışı 

-araç kuyruğu
-karda oynayanlar
-röportaj

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Bursa-İzmir karayolu Susurluk mevkinde yolda kalan araçlar ve vatandaşlar için kar esareti sürüyor. Balıkesir'de dün geceden başlayan ve tipi şeklinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Yüzlerce araç Balıkesir'in Susurluk yakınlarda mahsur kalırken, vatandaşlar yolun açılmasını bekliyor. Bazı vatandaşların gergin olduğu görülürken, bazı vatandaşlar ise araçlarından inerek karın tadını çıkarttı. Susurluk istikametinde bir kamyonun ise yan yattığı görüldü.
Kar yağışının sürdüğü bölgede ise ekiplerin çalışması devam ediyor. (BD-İHS)
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