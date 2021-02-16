Karda mahsur kaldı göbek attı

-araç kuyruğu

-karda oynayanlar

-röportaj



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Bursa-İzmir karayolu Susurluk mevkinde yolda kalan araçlar ve vatandaşlar için kar esareti sürüyor. Balıkesir'de dün geceden başlayan ve tipi şeklinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Yüzlerce araç Balıkesir'in Susurluk yakınlarda mahsur kalırken, vatandaşlar yolun açılmasını bekliyor. Bazı vatandaşların gergin olduğu görülürken, bazı vatandaşlar ise araçlarından inerek karın tadını çıkarttı. Susurluk istikametinde bir kamyonun ise yan yattığı görüldü.

Kar yağışının sürdüğü bölgede ise ekiplerin çalışması devam ediyor. (BD-İHS)



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