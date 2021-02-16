Karda mahsur kalanlar anlattı

-Röportajlar

-Detaylar



( BALIKESİR ) -- Kimisi çocuklarına giderken, kimisi ekmek peşinde mahsur kaldı BALIKESİR



- Balıkesir'de dünden bu yana yoğun kar yağışı dolayısı ile yolda kalan vatandaşlar İHA'ya konuştu.

Yolda kalanların içinde çocuklarının yanına gitmek isteyenler de vardı, ekmek parası peşinde koşanlar da vardı. Balıkesir Bursa karayolunun Susurluk ilçesi yakınlarında yaşanan kar çilesi devam ediyor. Yaklaşık 15 saattir süren karla mücadelede yüzlerce araç yolda kaldı. Balıkesir Polisi Bursa yönüne akımı keserken, Bursa istikametine araçlar gönderilmiyor. Araçların kavşaklardan dönerek tekrar geri istikamete gitmesi sağlanıyor. Balıkesir yolunda kalan vatandaşların içinde çocuklarının yanına gitmek için Altınoluktan yola çıkan Mehmet Sedat Ulukaya, "Çocuklarımın yanındaydım. Yola çıktım ama keşke çıkmasaydım, kaç saattir burdayım. Mecbur geri döneceğim" dedi.

Edremit'ten gelen bir aile ise Bursa'ya gitmek istediklerini ancak geri döneceklerini söyledi.



Gönen'de iş yapan iki arkadaş ise yolda kaldıklarını söyleyerek karla mücadelenin düzgün olmadığını kaydetti.

(BD-İHS)



loading...