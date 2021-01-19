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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Karda mahsur kalan yolcu minibüsünü yolcular kurtardı

Karda mahsur kalan yolcu minibüsünü yolcular kurtardı

Karda mahsur kalan minibüsten görüntü

Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Kar Yağışı 

-Yolcuların küreklerle yolu açmasından görüntü
-Genel ve detay görüntü

( SİİRT ) - SİİRT

- Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde karda mahsur kalan yolcu minibüsü, yolcuların küreklerle yolu açmasıyla kurtarıldı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köy yolu ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan yolcu minibüsü, yolcular tarafından kürek yardımıyla kurtarıldı. Yolcuların büyük çabası sonucu bulunduğu yerden kurtarılan yolcu minibüsü köye ulaşmayı başardı. (SD-YRT
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