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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Karda mahsur kalan bir kişi kurtarıldı - BAYBURT

Karda mahsur kalan bir kişi kurtarıldı - BAYBURT

- Kar yağışı - Aracıyla mahsur kalan vatandaş - Ekiplerin Recep Gür'e yardımı Bayburt 'ta karda mahsur kalan bir kişi kurtarıldıBAYBURT (AA) - Bayburt 'un Aydıntepe ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.Kent merkezinden Limonsuyu Yaylası'na gitmek üzere aracıyla yola çıkan Recep Gür, Bayburt - Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı Kemer mevkisinde kar nedeniyle mahsur kaldı.Gür'ün durumu bildirmesi üzerine Aydıntepe İlçe Özel İdare ekipleri harekete geçti.Ekipler, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşan bölgede 2 saat süren çalışmanın ardından Kemer mevkisine ulaştı.Sağlık durumu iyi olan Gür, ekiplerin yardımıyla ilçe merkezine getirildi.

Mahsur Kaldı Kar Kalınlığı Bild Harekete Geç Kar Yağışı 

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