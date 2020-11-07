Karda mahsur kalan bir kişi kurtarıldı - BAYBURT

- Kar yağışı - Aracıyla mahsur kalan vatandaş - Ekiplerin Recep Gür'e yardımı Bayburt 'ta karda mahsur kalan bir kişi kurtarıldıBAYBURT (AA) - Bayburt 'un Aydıntepe ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.Kent merkezinden Limonsuyu Yaylası'na gitmek üzere aracıyla yola çıkan Recep Gür, Bayburt - Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı Kemer mevkisinde kar nedeniyle mahsur kaldı.Gür'ün durumu bildirmesi üzerine Aydıntepe İlçe Özel İdare ekipleri harekete geçti.Ekipler, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşan bölgede 2 saat süren çalışmanın ardından Kemer mevkisine ulaştı.Sağlık durumu iyi olan Gür, ekiplerin yardımıyla ilçe merkezine getirildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım