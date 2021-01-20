Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Karda mahsur kalan araçların yardımına zırhlı araçlar yetişti

Karda mahsur kalan araçların yardımına zırhlı araçlar yetişti

araçların yolda ilerleyemesi

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Mahsur Kaldı Güvenlik Güçleri Kar Yağışı 

-yoldan çıkarn araçlar
-Zırhlı aracın araçları çekmesi

( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK

- Şırnak’ın Uludere ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeni ile yolda mahsur kalan araçların imdadına zırhlı araçlar yetişti. Halat bağlanan araçlar, bulundukları yerden zırhlı araçların çalışması ile çıkarıldı. Uludere’de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şırnak ile Uludere arası yolların yoğun kar yağışından dolayı kapanmasıyla Şırnak'a doğru giden zincirsiz araçların hepsi yolda mahsur kaldı. Bazı araçlar kayarak yoldan çıkıp kaza yaptı. Yolda kalan ve yoldan çıkan araçların imdadına güvenlik güçlerine ait zırhlı araçlar yetişti. Kobra tipi zırhlı araca çelik halat bağlanıp yoldan çıkan ve ilerlemeyen araçları çekildi. Yaklaşık 70 kişinin mahsur kaldığı bölgede araçların çekilmesiyle birlikte kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı. Vatandaşlar güvenlik kuvvetlerine hem teşekkür hem dua etti. (AB-AKK-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı