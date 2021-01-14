Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karda mahsur kalan araçları AFAD kurtardı

Karda mahsur kalan araçları AFAD kurtardı

Araçları kurtarılması

Mahsur Kaldı Bild Akalan Kar Yağışı Irak 

-detay görüntüler

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’nin Zorkun Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı bugün kent merkezinde etkisini sürdürürken yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Osmaniye merkeze bağlı Zorkun Yaylası'nda etkili olan yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler araçlarıyla birlikte mahsur kaldı. Sürücüler durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Hazırlıklarını yapan ekipler yaylada mahsur kalan 6 aracın yanına ulaşmayı başardı. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra AFAD araçlarına bağlanan araçlar saplandıkları yerden çıkartıldı. Öte yandan Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, kent merkezinde yağışların yağmur yüksek kesimlerde ise kar yağışı şeklinde olacağı uyarısında bulundu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı