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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karda kontrolden çıkan otomobil boş araziye devrildi

Karda kontrolden çıkan otomobil boş araziye devrildi

Devrilen araçtan görüntü

Hastane Barla Sağlık Ekipleri Direksiyon Hamile Kadın 

-Ekiplerden görüntü
-Kaza yerinden görüntü
-Farklı açılarda detaylar

( UŞAK )- Hamile kadın ters dönmüş araçta sıkıştı UŞAK

- Uşak’ta buzlanma nedeniyle kontrolü kaybolan araç boş araziye devrildi. Devrilen araçta sıkışan 6 haftalık hamile kadın, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kaza, Uşak’ta Kemalöz Mahallesi 1. Üniversite Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet Uzun (34) kontrolündeki 64 FF 405 plakalı otomobille seyir halindeyken yerdeki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü kaybolan araç, yol kenarındaki boş araziye devrildi. Aracın devrilmesi sonucunda sürücü Mehmet Uzun ve 6 haftalık hamile olduğu öğrenilen Hülya Uzun (37) araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araç içerisinde yaralıları çıkarması sonucunda sağlık ekipleri yaralı 2 vatandaşı Uşak Eğitim Hastanesi’ne sevk etti. Hastaneye kaldırılan 2 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (KK-MB-
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