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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Karda kışta sokak hayvanlarını unutmadılar

Karda kışta sokak hayvanlarını unutmadılar

-Sokak kedileri

Akkale Yaşam Şartları Hayvan Sevgisi Kar Yağışı Sokak Hayvanları 

--Mama kapları
--Kedilerin elle beslenmesi
--Mama ve su konulması

( BURSA ) - BURSA

- Bursa'daki enerji şirketi sokak hayvanlarının hayatına dokunmaya devam ediyor. Limak Enerji, "Sevgimiz, enerjimiz sizinle"’ projesi kapsamında pandemi tedbirleri ve kış ayları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını mamasız ve susuz bırakmadı. Güney Marmara Bölgesi’nde, dört şehirde 100’ ü aşkın işlem merkezi ile müşterilerine hizmet veren Limak Enerji, sokak hayvanları için müşteri işlem merkezlerinin önünde su ve mama kapları bulunduruyor. Hava sıcaklıklarının azaldığı ve yoğun kar yağışının tüm yurtta etkili olduğu bugünlerde soğuklar, insanlar kadar hayvanların sağlığı üzerinde de olumsuz etkilere neden oluyor. Limak Enerji, hizmet bölgesinde yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’daki kedi ve köpeklerin mamasız ve susuz gün geçirmemesi için başlattığı ‘Sevgimiz, enerjimiz sizinle’ projesini bu yıl da sürdürüyor. Proje kapsamında tüm işlem merkezlerinin önünde temiz mama ve su kapları bulunduran şirket; kedi, köpek ve kuşların gıdasız kalmaması için çalışıyor. Şirket, proje ile sokak hayvanlarına yönelik farkındalığın artırılması, yaşam şartlarının iyileştirilmesi, çocuklara ve yetişkin bireylere hayvan sevgisinin aşılanmasını hedefliyor. (SA-İHS)
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