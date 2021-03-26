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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Karda kayan minibüs yoldan çıkıp bahçeye uçtu : 4 yaralı

Karda kayan minibüs yoldan çıkıp bahçeye uçtu : 4 yaralı

Devrilen araçtan detay

İlk Müdahale Hastane Jandarma Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 

-yaralılardan detay
-yaralıların hastaneye getirilişi
-hastaneden detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp uçan minibüsteki 4 genç yaralandı. Kaza, Aşağıdana Köyü mevkiinde meydana geldi. Tunay Alper (19) yönetimindeki 78 AG 795 plakalı Wolksvagen marka minibüs kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bir evin bahçesine uçtu. Kazada sürücü ile birlikte devrilen araçta bulunan Yusuf Ali Göktaş (18), Berke Sefa Konuşkan (17) ve Abdullah Talha Aydın (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanları ile araçlarından çıkan gençler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (RB-
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