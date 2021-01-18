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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karda kayan çocuklardan kar küreme ekiplerine engel

Karda kayan çocuklardan kar küreme ekiplerine engel

kayan çocuklar

Kar Temizleme Diyalog Yağan 

-barikat olan çocuklar
-ekipler
-dozer

( İSTANBUL )- Karın keyfini çıkaran çocuklar barikat olup ekipleri sokağa sokmadılar İSTANBUL

- Çekmeköy kar temizleme araçlarının önüne geçen çocuklar, oyun oynadıkları için karların temizlenmesine engel oldular. Çekmeköy Belediyesi ekiplerinin sokağa girmesine engel olmak için ellerindeki naylonlar ve tahta parçalarıyla dozerin önüne geçen çocuklarla, belediye ekipleri arasında gülümseten diyaloglar yaşandı. İstanbul’da uzun bir aradan sonra yağan kara kavuşan çocukların “Biz böyle çok eğleniyoruz, akşama kadar kayacağız” demesi üzerine ekipler sokağın temizlenmesi işini akşam saatlerine erteledi. (MB-
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