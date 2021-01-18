Karda kayan araç bariyerlere böyle çarptı

-Sürücülerin zor anları

-Kaza yapan araç



( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- İstanbul'da sabah etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Şişli'de yokuştan inmeye çalışan bir araba bariyerlere çarpma anı kameralara yansıdı. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi. Şişli Feriköy'de yokuştan inmeye çalışan sürücüler, kayganlaşan yolda zor anlar yaşadı. Adeta buz pistine dönen yolda güçlükle ilerleyen sürücüler, zaman zaman araçlarının hakimiyetini de kaybetti. Bu sırada yokuştan hızla inen bir sürücü, duramayarak bariyerlere çarptı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. (MH-ÖFA



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