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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Karda kayan arabalarını böyle kurtarmaya çalıştılar

Karda kayan arabalarını böyle kurtarmaya çalıştılar

Olay yerinden detay

Kamera Cep Telefonu Kar Yağışı 

-Otomobilleri kurtarma çalışmaları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt'ta karla kaplanan yokuştan inmeye çalışan araçlar, kaydı. Vatandaşlar kayan arabayı kurtarmak için büyük çaba sarf etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Esenyurt'ta sabah etkili olan kar yağışı, trafikte olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Sürücüler karla kaplanan yollarda güçlükle ilerlemeye çalıştı. Yokuştan inmeye çalışan araçlar ise kaymaya başladı.
Sürücü ve yardımına koşan vatandaşlar, arabanın kaymasını engellemek için yoğun çaba sarf etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. (ÖFA
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