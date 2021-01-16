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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Karda kapanan 32 köy yolu açıldı

Karda kapanan 32 köy yolu açıldı

yol açma çalışması

( BARTIN ) BARTIN

Kar Temizleme Bild Köy Yolları Kar Yağışı 


- Bartın'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan 32 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Bartın’da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte merkeze bağlı 12 köy, Amasra ilçesine bağlı 8 köy ve Ulus ilçesine bağlı 12 köy olmak üzere toplamda 32 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekiplerince başlatılan çalışmalar gece boyunca devam ederken kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı. Bartın İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada Merkez, Amasra, ve Ulus İlçe köylerinde kar temizleme ve genişletme çalışmaları sonucunda kapalı köy yolunun kalmadığı ifade edildi. Ayrıca ekiplerin hava koşulları durumuna karşı teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

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