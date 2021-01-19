-Gece yağan kar

-Çocukların ve yetişkinlerin kar topu oynaması

-Röportajlar

-Parklarda kartpostallık görüntüler

-Belediye ekiplerinin kaldırım çalışması



( ADIYAMAN ) - Karda büyükler çocuklar gibi eğlendi- Mevsimin ilk kar yağışı eğlenceye dönüştü ADIYAMAN



- Mevsimin ilk kar yağışının yaşandığı Adıyaman kent merkezinde yetişkinler çocuklar gibi kar topu oynayıp, kardan adam yaparak eğlendi. İki gün boyunca devam eden yağmur yağışının ardından akşam başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde sabah uyanan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Kar kalınlığının 5 santimetreye kadar çıktığı Adıyaman’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar özlemi çeken çocukların yanı sıra yetişkinlerde, kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Kardan adam yapan, kar topu oynayan yetişkinler çocuklar gibi eğlendi. Adıyaman Belediyesi ekipleri karla kaplanan kaldırımları, vatandaşlar düşmesin diye kürüdü. Vatandaşlar, kar yağışıyla birlikte kentte çok güzel görüntülerin ortaya çıktığını belirterek, özlemle bekledikleri kar yağışına çok sevindiklerini dile getirdi. (AHM-SD-



loading...