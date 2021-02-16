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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Karda bile “drift” yapan sürücüler kamerada

Karda bile “drift” yapan sürücüler kamerada

drift yapan sürücülerden görüntü

( İSTANBUL - ÖZEL)- E-5 Karayolu Bahçelievler ve Kemerburgaz’da iki sürücü karda otomobille drift yaptı- Sürücüler o anları sosyal medyada paylaştı İSTANBUL

Sosyal Medya Kamera Kar Yağışı 


- Megakentte etkili olan kar yağışı sonrası yollar beyaza bürünürken, drift tutkunlarına da fırsat doğdu. Karda drift yapan sürücüler, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. İstanbul’da 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası yollar beyaza büründü. Kar yağışı sonrası trafiğe çıkan bir sürücü E-5 Karayolu Bahçelievler mevkisi yanyolda bir başka sürücü ise Kemerburgaz’da cadde üzerinde otomobille drift yaptı. Karı fırsat bilen bir ATV sürücüsü ise sokakta drift yaptı. O anları kaydettiren sürücüler sosyal medyada paylaştı. (DCC-ÖFA
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