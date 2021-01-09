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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Karbonmonoksitten zehirlenen 8 kişilik Suriyeli aile hastaneye kaldırıldı

Karbonmonoksitten zehirlenen 8 kişilik Suriyeli aile hastaneye kaldırıldı

Olayın yaşandığı evden detay

Mide Bulantısı İlk Müdahale Hastane Karbonmonoksit Baş Dönmesi 

-evin önündeki oyuncaklardan detay
-hastaneden detay
-suriyeli aileden detay

( KARABÜK ) Karbonmonoksitten zehirlenen Suriyeli 8 kişilik aile hastaneye kaldırıldı KARABÜK

- Karabük’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden Suriye uyruklu 6’sı çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyü Safran Caddesinde meydana geldi. Üç katlı bir evin giriş katında oturan aynı aileden Suriye uyruklu 8 kişilik aile baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti başlaması üzerine 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Velid EL Seyid (39) ve eşi Kafe El Seyid (31) ile çocukları Aye El Seyid (14), Emel El Seyid (12), Bindus El Seyid (8), Sindus El Seyid (8), Muhammed El Seyid (6) ve Ahmet Fettullah Seyid (3) ambulansla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerde karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Suriye uyruklu aile tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (RB-
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