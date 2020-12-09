Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen yaşlı çiftin cenazeleri Adli Tıp'ta

Karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen yaşlı çiftin cenazeleri Adli Tıp'ta

adli tıp genel ve detay görüntüleri,

Karbonmonoksit Kömür Sobası Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri Yaşlı Çift 

-cenaze aracı görüntüleri
-hayatını kaybeden yaşlı çiftin fotoğrafı,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden yaşlı karı kocanın cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeler, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Olay, Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsal Hasanlök Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, kömür sobasını yakarak uyuyan 72 yaşındaki Mustafa Duman ile eşi 71 yaşındaki Zeliha Duman'dan yakınları uzun süre haber alamadı. Anne ve babasından haber alamayan çiftin oğlu Yücel Duman, kapıyı kırarak içeri girdi. Annesi ve babasını yerde hareketsiz şekilde gören Yücel Duman, durumu mahalle halkı ile jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı karı kocanın karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, sabah saatlerinde otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Yaşlı karı-kocanın cansız bedenleri, kesin ölüm nedeninin belirleneceği otopsinin işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Öte yandan olayla ilgili başlatılan geniş çaplı incelemenin ise sürdüğü öğrenildi. (SVY-LO-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı