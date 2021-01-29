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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Karbonmonoksit gazı Manisa'da can aldı

Karbonmonoksit gazı Manisa'da can aldı

Olayın meydana geldiği evden detay görüntüler

Olay Yeri İnceleme Karbonmonoksit Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yaşlı Çift 

-Ekiplerden detay

( MANİSA )- Manisa’da sobadan sızan karbonmoniksit gazı yaşlı çifti ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı MANİSA

- Manisa’nın Salihli ilçesinde gece yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fahrettin Göde (60) hayatını kaybederken, durumu ağır olan eşi Naile Göde (69) hastanede tedavi altına alındı. Olay, Salihli'nin Dedetaşı Mahallesi 505 Sokak No:2 adresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Fahrettin ve Naile Göde çiftinden haber alamayan yakınları eve gitti. Kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Göde çiftini hareketsiz yatarken görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Fahrettin Göde’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri, durumu ağır olan Naile Göde’yi Özel Salihli Hastanesine kaldırdı. Cumhuriyet Savcısı nezaretinde yapılan ilk incelemede, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fahrettin Göde’nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (BA-SC-
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