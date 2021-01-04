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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karbonmonoksit faciası: Anne ve 2 aylık bebeği hayatını kaybetti

Karbonmonoksit faciası: Anne ve 2 aylık bebeği hayatını kaybetti

adli tıptan detaylar,

Fabrika Adli Tıp Cenaze Karbonmonoksit Adli Tıp Kurumu 

-anne ve bebeğinin cenazelerinin adli tıptan çıkarılması

( GAZİANTEP )- İşten dönen baba evde, karısı ve 2 aylık bebeğinin cesedini buldu GAZİANTEP

- Gaziantep'te, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenen anne ve 2 aylık bebeği hayatını kaybetti. Sabah işten eve gelen baba, karısının ve 2 aylık bebeğinin cesedini buldu. Olay Şehitkamil ilçesine bağlı Mücahitler Mahallesinde meydan geldi. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada işçi olarak çalışan Mehmet Bağdatlı, gece işe gitti. 2 aylık bebeği Hayri Hanife Bağdatlı üşümesin diye sobayı yakan anne Rabia Bağdatlı bir süre sonra uykuya daldı. Bir süre sonra sönen sobadan sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenen anne ve bebeği hayatını kaybetti. İşten dönen Mehmet Bağdatlı, eve girdiğinde eşi ve bebeğinin hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olayın yaşandığı eve gelen ekipler, anne ve iki aylık bebeğinin hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılan anne ve bebeğinin cansız bedeni yapılan işlemlerin ardından aileye teslim edildi. (AD-SD-
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