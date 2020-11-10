Karayolu buğday ambarına döndü

-olay yerindeki polisler

-vatandaşlar

-asfalta saçılan buğday



( ŞANLIURFA ) -- Şanlıurfa’da buğday yüklü römork devrildi- Devrilen römorktaki buğday asfalta dağıldı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde buğday yüklü traktör römorku devrildi. Kazada yaralanan olmazken dökülen buğday asfalta dağıldı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Fırat Köprüsü girişinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 DV 801 plakalı traktöre bağlı buğday yüklü römork, iddiaya göre sürücüsü traktörü geri götürdüğü sırada yan dönerek devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken römorktaki buğday asfalta dağıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yan yatan römork düzeltildikten sonra yola saçılan buğday toplanarak götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şİ-SD-



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