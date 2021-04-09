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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
- Karayipler'de La Soufriere Yanardağı hareketlendi, tahliyeler başladı

- Karayipler'de La Soufriere Yanardağı hareketlendi, tahliyeler başladı

YANARDAĞDAN DETAYLAR

Dinler Güvenli Bölge Adala Başkent 

-TAHLİYE EDİLEN ADA SAKİNİNDEN DETAYLAR

( GRENADA ) GRENADA

- Karayipler'de yer alan ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'de bulunan La Soufriere Yanardağına yönelik volkanik patlama uyarısı yapılırken, bölge sakininin güvenli yerleri tahliyesine başlandı. Karayipler'de ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'e bağlı Saint Vincent'te yer alan La Soufriere Yanardağında volkanik patlama uyarısı yapıldı. Ülkenin Ulusal Acil Durum Yönetim Kurumu bölge sakinlerine, "Hazır olun" çağrısında bulunurken, Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves patlama riskine karşı tahliye emri yayınladı. Talimatın ardından Saint Vincent sakinlerinin güvenli bölge olarak belirlenen başkent Kingstown, Windward, North Union, Barrouallie, Leeward ve Grenadine adalarına tahliye işlemine başlandı. West Indies Sismik Araştırma Merkezi Üniversitesi'nden jeolog Richard Robertson yanardağa yönelik yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde yanardağda patlama bekliyoruz” ifadelerini kullandı. En son 1979 yılında patlayan La Soufriere Yanardağında 1902 yılındaki patlamada bin 600 kişi hayatını kaybetmişti.
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