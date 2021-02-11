Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karaya vuran yunusu hayata döndürdü

Karaya vuran yunusu hayata döndürdü

Karaya vuran yunus balığının kurtarılma anından görüntü

( SİNOP ) SİNOP

Deniz Kıyısı Yunus Balığı Olta Irak 


- Sinop'un Türkeli ilçesinde kıyıya vuran yunusu fark eden bir vatandaş, onu tekrar denize bırakarak hayatı döndürdü. İlçeye bağlı Güzelkent köyü sahilinde olta balıkçılığı yapan Mehmet Ersoy, deniz kıyısına vurmuş ve çırpınmakta olan yunusu fark etti. Yunusun yanına giden Ersoy, örnek davranış sergileyerek onu tekrar denize bıraktı. Canlanan yunus bir süre sonra kıyıdan uzaklaşarak gözden kayboldu. Mehmet Ersoy, yaptığı açıklamada, karaya vuran yunusun sırtında hafif yara aldığını gördüğünü ve bu yüzden yorgun kaldığını düşünerek tekrar denize bıraktığını ve yeniden canlanmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.


loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Oltaya 130 kiloluk orkinos takıldıOltaya 130 kiloluk orkinos takıldı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı